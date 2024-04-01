Açıklama şu şekilde:



Dairemize, ilk olarak Mayıs 2013’de Gazimağusa Bölgesi ve Girne Bölgesinden sahil ve kıyı şeridinde yer yer sarı kısımların görüldüğü ihbarları yapılmış olup, bu ihbarlar üzerine Çevre Koruma Dairesi, Atıksu Şubemizce birtakım araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalar kapsamında bu bölgelerdeki deniz suyu numuneleri Devlet Laboratuvarı bünyesinde analizleri yaptırılarak incelenmiştir. Yapılan analizler neticelerinde Deniz suyu nunumelerinde suda çözünmüş herhangi bir sentetik boya ve kimyasal maddeye rastlanmamıştır. Bu incelemeler doğrultusunda Yakın Doğu Üniversitesi Botanik Doçenti Doç. Dr. Salih Gücel’in konu üzerine kendisinin de numune alarak mikroskobik olarak yaptığı incelemelerinde deniz canlılarından bazılarının üreme organlarının görüldüğünü ve mevsimsel sıcaklık değişimleriyle kaynaklı olarak bu canlıların salgıladığı sıvılar olduğunu belirtmiştir. Buna ek olarak DAÜ Deniz Biyoloğu Dr. Burak Ali Çiçek ile yapılan görüşmede ise kendisi bu faaliyetlerin mevsimsel sıcaklıkların değişiminden kaynaklı olarak daha çok derelerin denize döküldüğü kısımlarda fitoplankton gibi basit canlıların yaşamsal hareketleri olabileceğini ve hiçbir şekilde bir kirlilik ya da insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir etki alanına sahip olmadığını vurgulamıştır. 1 Nisan 2024’te, 2013 yılının Mayıs Ayında yaşanılan duruma çok benzer bir şekilde karşılaşılan bu durumun, bir an önce netlik kazanması amacıyla Dairemizce gerekli girişimler hızlıca başlatılmıştır. Bu kapsamda, 1 Nisan 2024 itibarıyla Dairemizce alınan ihbarlar doğrultusunda ilgili bölgelerden deniz suyu numuneleri alınarak, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Laboratuvarına analiz edilmek üzere teslim edilmiştir. Söz konusu analiz sonuçları ve konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.