Polisten verilen bilgiye göre, İskele’de 27 Mart tarihinde S.S.(E-38) ve M.S’nin (E-43) çalıştıkları iş yerine ait olup bir ikametgah içerisinde bulunan çamaşır makinesi, fırın, ocak ve aspiratörü alıp tasarruflarına geçirmek suretiyle çaldıkları tespit edildi.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

Ev arkadaşına ait 2 adet dizüstü bilgisayarı çaldı

Gönyeli’de dün saat 18.30 sıralarında kalmakta oldukları ikametgah içerisinde, K.K’nin (E-22) ev arkadaşına ait olup ikametgah içerisinde bulunan 2 adet dizüstü bilgisayarı alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin olaylara ilişkin soruşturması sürüyor.