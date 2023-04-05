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05.04.2023 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, İskele ’de sakin Tatiana TSYHANOK (K-72) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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