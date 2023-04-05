Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Erhürman: Müfredatta bilime, kültüre, sanata, spora, felsefeye yer açacağız Erhürman: Müfredatta bilime, kültüre, sanata, spora, felsefeye yer açacağız

05.04.2023 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, İskele’de sakin Tatiana TSYHANOK (K-72) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.