İskele’de faaliyet gösteren su satışı yapılan bir şirkette çalışan M.E.(E-55) ve B.Ö.(K-46) 02 Şubat 2023 – 26 Mart 2024 tarihleri arasında, Yenierenköy’de faaliyet gösteren bir işyerine şirket adına yapmış oldukları su satışları karşılığında yapılacak olan ödeme için, şirketin banka hesap numarası yerine kendilerine ait banka hesap numaralarını verip, yapılan ödemelerin kendi banka hesaplarına aktarılmasını sağlayarak, toplam 36,551 TL parayı tasarruflarına geçirmek suretiyle çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor...

