Polisten verilen bilgiye göre, 22 Şubat 2026 tarihinde saat 07.00 sıralarında, İskele’de M.A. (K-47) kullanımındaki araç ile Trafik Ekiplerinin dur emrine uyulmadı. Olayın ardından başlatılan ileri soruşturma kapsamında bahse konu sürücü ve araç tespit edildi.

Araçta yapılan aramada, yetkili makamdan izinsiz olarak tasarrufunda el dedektörü bulundurulduğu belirlenerek söz konusu cihaz emare olarak alındı.

M.A. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.