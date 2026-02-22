Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Ataoğlu Girne Antik Limanı’nda yürütülen ahşap iskele yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Ataoğlu incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Girne Antik Limanı’nın ülkenin en önemli turizm ve kültürel değerlerinden biri olduğuna işaret ederek, limanda yürütülen ahşap iskele yenileme çalışmaları kapsamında çelik kazıkların çakılması ve gerekli testlerin tamamlanması ardından bağlantı çelik kirişlerin döşenmesine başlandığını söyledi.

Sürecin devamında zemin döşemesi yapılarak çalışmaların tamamlanacağını ifade eden Bakan Ataoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Amacımız hem güvenli hem de estetik açıdan limanımıza yakışır modern bir iskeleyi bölgeye kazandırmaktır. İş planımıza göre tüm iskelelerin yenilenmesiyle projenin mayıs ayında tamamlanmasını hedefliyoruz. Tamamlandığında Girne Antik Limanı’nın turizm cazibesi daha da artacak, esnafımız ve ziyaretçilerimiz için daha konforlu bir kullanım alanı oluşacaktır.

Bakanlık olarak tarihi dokuyu koruyarak altyapıyı güçlendirmeye ve turizm bölgelerimizi sürdürülebilir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz.”