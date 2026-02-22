Devletin devamlılığı ve milli güvenliğin; kurumların gücü, halkın huzuru ve Doğu Akdeniz’deki stratejik konumla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Üstel, her adımın “soğukkanlılık ve stratejik devlet aklı” çerçevesinde atıldığını kaydetti.

“Güvenlik Sınırların Ötesindedir”

Milli güvenliğin; egemen eşitlik ilkesine dayalı siyasi duruş, hukuk devleti prensiplerine bağlılık ve kamu düzeninin korunması üzerine inşa edildiğini belirten Üstel, güvenliğin yalnızca sınırların korunması anlamına gelmediğini ifade etti.

Ekonomik istikrar, bankacılık disiplini, enerji arz güvenliği, kamu maliyesinin sürdürülebilirliği ve dijital altyapının korunmasının da milli güvenliğin ayrılmaz parçaları olduğunu dile getirdi.

“Dezenformasyon da Bir Tehdittir”

Günümüzde tehditlerin yalnızca fiziki olmadığını belirten Üstel, dezenformasyon, ekonomik manipülasyon, algı operasyonları ve kurumsal güveni zedelemeye yönelik girişimlerin de milli güvenliği hedef alabildiğini söyledi.

Ülke içinde milli menfaatler aleyhine pozisyon alan, devlet tezlerini zayıflatan veya toplumsal birlik duygusunu zedeleyen yaklaşımların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Üstel, eleştirinin demokrasinin gereği olduğunu ancak devletin temel tezlerini aşındırmanın farklı bir noktada durduğunu kaydetti.

Türkiye ile Güçlü Bağ Vurgusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de edilgen değil, haklarını savunan ve istikrara katkı sunan bir aktör olduğunu belirten Üstel, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü bağların ve garantörlük sisteminin güvenlik mimarisinin temeli olduğunu ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin son yıllarda uluslararası alanda önemli bir güç projeksiyonu ortaya koyduğunu belirten Üstel, Türkiye’nin artan caydırıcılığının KKTC’nin hak ve menfaatlerinin korunması açısından en güçlü teminat olduğunu vurguladı.

“Devletimiz Güçlüdür”

Açıklamasında iç birliğin önemine dikkat çeken Üstel, devlet kapasitesini güçlendirmek kadar toplumsal dayanışmayı korumanın da öncelikleri olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin krizlerin nesnesi değil çözümün parçası olduğunu belirten Üstel, “Egemenliğimiz tartışma konusu değildir. Devletimiz güçlüdür. Kurumlarımız görev başındadır” ifadelerini kullandı.

Halkın müsterih olması gerektiğini kaydeden Üstel, güvenlik anlayışlarının dengeli, kararlı ve akılcı olduğunu, milli menfaatler söz konusu olduğunda ortak zeminde buluşmanın tarihi ve vicdani bir sorumluluk olduğunu sözlerine ekledi.