CTP’den yapılan açıklamaya göre, kabulde, bölge sorunları ele alınırken çocuk oyun alanlarının eksikliğine dikkat çekildi; Başaran Düzgün Spor Salonu’nun bakım eksikliği nedeniyle yarattığı güvensiz koşullar da gündeme geldi.

Görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Başaran Düzgün Spor Salonu’yla ilgili gereğinin yapılması için çalışacaklarını belirterek, Yiğitler Burcu Parkı’ndaki çocuk oyun alanlarının eksikliğiyle ilgili de CTP Belediye Meclis üyelerinin konuyu gündeme taşıyacağını söyledi.

Arabahmet Kültür Dayanışma Derneği üyeleri ise, derneğin kuruluş amacı ve yürüttükleri faaliyetler hakkında detaylı bilgi verdi ve bölgedeki sorunları aktardı.

Ziyarette, CTP Genel Başkanı İncirli’ye, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ve Milletvekili Filiz Besim eşlik etti. Arabahmet Kültür Dayanışma Derneği’nden ise Yönetim Kurulu üyeleri Ülviye Beşe, Sinem Ertaner, Melek Erdoğan, Aslıhan Kani ve Enç Yılmaz görüşmede hazır bulundu.

Görüşmenin ardından heyetler, spor salonunu yerinde inceledi.