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Olayla ilgili tutuklanan zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Araçta gerçekleştirilen aramanın ardından zanlının kaldığı ikametgahta da arama yapan ekipler, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 22 adet elektronik sigara, 2 adet likit ile 2 adet likit kartuşu tespit ederek emare olarak aldı.

Polisten verilen bilgiye göre, 1 Temmuz saat 13.30 sıralarında İskele Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, şüpheli hareketleri üzerine Y.T.S. (22)'nin kullanımındaki aracı durdurarak arama yaptı.

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