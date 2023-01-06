İş kazasıyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.01.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, İskele’de, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Ahmet KÖSE (E-49), iskele üzerinde merkezi havalandırma kanalı kurduğu sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.