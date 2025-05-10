Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.05.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, İskele’de, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, Y.G.(K-37)’nin ikametgahı içerisinde Kıbrıs Türk Tabipler Birliğine üye olmadığı halde, tıbbi malzemeler kullanarak botoks ve dolgu işlemi yaptığı tespit edilmiştir.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise, daha önceden yurt dışından izinsiz olarak KKTC’ye getirip gümrüksüz olarak tasarruf ettiği botoks ve dolgu işlemlerinde kullanılan çeşitli tıbbi malzemeler bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutulanmış olup, soruşturma devam etmektedir.