İskele’de 1 Temmuz 2022 - 21 Eylül 2022 tarihleri arasında bir restorana et satışı yapan İ.G (E-29) ve A.G (E-26)’nin, restoranda satın alma sorumlusu olarak çalışan N.G (E-36)’nin bilgisi dahilinde 242,58 kilo kuzu eti ile 299,3 kilo dana etini, iş yerine teslim etmedikleri halde iş yeri adına faturalandırdıktan sonra, N.G.’nin söz konusu faturayı onaylayıp muhasebeye göndermesi sonucu sahtekârlıkla toplam 205 bin 650 TL parayı temin ettikleri tespit edildi.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.