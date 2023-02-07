Açıklamada, bahse konu şahısın aranmakta olup, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Çavuşoğlu otel önünden konuştu: Burada binlerce ton moloz var…

Çavuşoğlu otel önünden konuştu: Burada binlerce ton moloz var…

İskele'de sakin Begench Khakberdyev (E-41)’in kalmakta olduğu ikametgahından 3 Şubat tarihinde ayrıldığı ve halen geri dönmediği kaydedildi.

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