İskele'de sakin Begench Khakberdyev (E-41)’in kalmakta olduğu ikametgahından 3 Şubat tarihinde ayrıldığı ve halen geri dönmediği kaydedildi.
Açıklamada, bahse konu şahısın aranmakta olup, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
İskele'de sakin Begench Khakberdyev (E-41)’in kalmakta olduğu ikametgahından 3 Şubat tarihinde ayrıldığı ve halen geri dönmediği kaydedildi.
Açıklamada, bahse konu şahısın aranmakta olup, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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