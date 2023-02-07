İskele'de sakin Begench Khakberdyev (E-41)’in kalmakta olduğu ikametgahından 3 Şubat tarihinde ayrıldığı ve halen geri dönmediği kaydedildi.

Çavuşoğlu otel önünden konuştu: Burada binlerce ton moloz var… Çavuşoğlu otel önünden konuştu: Burada binlerce ton moloz var…

Açıklamada, bahse konu şahısın aranmakta olup, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.