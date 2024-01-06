İskele'de Sezar Remus-33 adlı apartmanda saat 20.30 sıralarında dairelerin elektrik hatlarını besleyen elektrik sisteminde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yangın nedeniyle apartman sakinleri güvenlik nedeniyle polis tarafından tahliye edildi.

İlk tespitlere göre dumandan etkilenen dört kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Yangın sonucu binanın elektrik hatları yanarak zarar görürken, bazı daireler ise dumandan etkilenerek hasar gördü.

Soruşturma devam ediyor.