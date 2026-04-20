Öte yandan, kesinti süresince su temininde ciddi aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunularak, vatandaşların suyu yalnızca zorunlu ihtiyaçlar doğrultusunda ve tasarruflu şekilde kullanmalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, mevcut su depolarının tam kapasite dolu olduğu belirtilirken, belediyeye ait 4 su tankerinde bulunan yaklaşık 100 ton suyun da ihtiyaç halinde devreye alınacağı ifade edildi.

İskele Belediyesi, Türkiye’den KKTC’ye Su Temin Projesi kapsamında yürütülecek çalışmalar nedeniyle 20 Nisan ile 5 Mayıs 2026 tarihleri arasında yaşanacak su kesintisine yönelik gerekli tüm önlemleri aldığını açıkladı.

