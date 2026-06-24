Polis basın bültenine göre, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, İ.H’nin (E-43) evinde arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi ile eski eser niteliğinde taş ve sütun bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Zincir parçasıyla köpeğine vurup, yaralayan kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, T.F.O. (E-38) elinde bulundurduğu zincir parçasıyla kendisine ait köpeğe vurup, işkence ederek yaraladı. Ayrıca, yetkili makamdan alınmış ruhsatı olmadığı halde tasarrufunda köpek bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Girne’de derbeder şahıs tutuklandı

Girne’de Turizm Limanı içerisinde, dün, kalacak yeri ve geçim kaynağı olmadığı tespit edilen B.Y (E-52), tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.