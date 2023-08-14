GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

İskele’de meydana gelen Hüseyin Mavideniz’in öldürülmesi ile neticelenen feci olayı değerlendiren Manavoğlu, “Filmlerde bile şiddet olaylarını gördüğümüzde çocuklarımızı uzaklaştırıyoruz. Bir insanın başına vurmak korkunç bir olaydır. Kötü olan ise hepimizin çocukları var. Bizim bu gibi olayların yaşanmaması için ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Mekânların güvenlikleri için de ciddi bir eğitim süreci olması gerekmektedir ve denetleyici mekanizmanın devreye girmesi gerekmektedir” dedi. Manavoğlu, “Ölen kişinin ailesi çok öfkeli, halkta da bir infial var. Bence otoritenin boşluğu olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Manavoğlu, polisin güçlendirilmesi gerektiğini kaydederek, “Ülkenin gerçeklerine baktığımızda, bir şeyleri kısıtlayalım ya da karşısında olalım değil, refah düzeyi, yüksek ülkelere baktığımızda bu uygulamalar ve denetimler yapılıyor. Asayiş bu ülkedeki en önemli konulardan biri olmaya başladı. Demek ki orada bir otorite boşluğu oluşuyor ki bu gibi olaylar meydana geliyor. Polis kuvvetlerinin eksiği her zaman oldu. Bizim dönemimizde bu konuda girişimlerimiz oldu ve istihdam yaptık. Ancak son dönemde polisle ilgili bir istihdam yapılmıyor. Hükümet partizanca istihdamlar yapmak için önemli yerlerde Kamu Hizmeti Komisyonu üzerimden istihdam yapmayı erteliyor. Mevsimlik veya sözleşmeli istihdamları partizanca yapabilmek için bu önemli istihdamlar durduruldu” dedi.