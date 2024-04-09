İskele Belediyesi Zabıta Birimi'ne bağlı Çevre ve Sağlık Bölümü, Ramazan Bayramı öncesinde, arife günü olan bugün, akşam saatlerinde İskele'deki restoranları denetledi.

Halk sağlığından hareketle yapılan denetimde, hijyen kurallarının yanında ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edildi. Büyük bir titizlikle kontrollerini sağlayan ekip, 77 adet tarihi geçmiş ürüne el koyarak imha etti.

BAYRAM SÜRESİNCE İHBARLAR DEGERLENDİRİLECEK

Birçok noktada gördükleri sorunları çözen, kurallara ve yasalara uymayanlara cezai işlem uygulayan İskele Belediyesi Zabıta Birimi bünyesinde oluşturulan Çevre ve Sağlık Bölümü, ihbarlara da büyük önem veriyor. İskele ve köylerinde yaşayanların yanı sıra İskele’yi ziyaret edenler de Ramazan Bayramı süresince de Bölüm Sorumlusu Cemal Kurteli’ye 0548 810 11 01 numaralı telefondan ulaşabilecek ya da WhatsApp üzerinden mesajlarını iletebilecekler.