Whatsapp uygulaması üzerinden Türkiye’de faaliyet gösteren bir suç örgütünün lideri olarak kendini tanıtıp, 150 bin ABD doları “haraç” istemesi olayıyla bağlantılı olduğu tespit edilen bu kişi önceki gün tutuklanmıştı.

PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, iş yeri sahiplerine ait bilgiler ile iş yeri konumunu söz konusu şahsa gönderdiği tespit edildiği için tutuklanan E.K. hakkında bugün çıkarıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde 3 gün daha tutukluluk emri verildi.

Mahkemeye olayla ilgili bulguları aktaran polis çavuşu Mustafa İnce, 18 Aralık tarihinde Gazimağusa’da bir işletme sahibi ve oğlunu WhatsApp üzerinden arayarak kendisini Azat olarak tanıtan bir şahsın, “Casperler Çetesi” lideri olduğunu söylediğini, 150 bin dolar para isteyerek, öldürmekle tehdit ettiğini ifade etti.

İnce, yapılan soruşturmada, zanlı E.K.’nin, işletme sahibinin bilgilerini Azat’a verdiğinin belirlendiğini ve tutuklandığını bildirdi.

Soruşturmanın yeni olduğunu, bahse konu çetenin ülkede diğer bazı işletmeleri de tehdit ettiğini anlatan İnce, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.