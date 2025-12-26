Törende konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusanın gazilik ünvanını hak ettiğini kaydetti.

Tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende ilk konuşmayı Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğretmeni Emine Tosunoğlu yaptı.

-Tosunoğlu

Tosunoğlu, kentin kuşatma, yokluk ve sabırla geçen mücadele yıllarının ardından gazilik ünvanıyla taçlandırıldığını dile getirerek, gazilik ünvanının geçmişin bir hatırası, gelecek nesillere de bırakılacak miras olduğunu kaydetti.

Törende okunan şiirin ardından Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da konuşma yaptı.

-Uluçay

Uluçay, Gazimağusa’nın üreten ve çalışan insanların şehri olduğunu söyleyerek, gazilik unvaninin hak edilmiş bir unvan olduğunu vurguladı.