Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ile suçlanan İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci Saymaz, kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

"GELİŞMELERİ OBJEKTİF OLARAK AKTARDIM"

Saymaz, "Gezi olaylarını, 1 Haziran 2013'ten itibaren muhabir olarak takip ettim. Gelişmeleri yansız ve objektif olarak aktardım." ifadelerini kullandı.

Saymaz provokasyon diye yorumlanabilecek paylaşımlarda bulunmadığını belirtirken, gazetecilik çabasının bu yolla engellenmeye çalışıldığını savundu.

İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı olaylarının sanıkları Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Ayşe Mücella Yapıcı ile yoğun irtibatlarının bulunduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medyadan gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddia edildi. Saymaz bu iddiaları reddetti.

İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri yaymak amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalıyla ilgili rol alan kişilerle irtibatı olduğu da öne sürüldü. Saymaz ise bu konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Saymaz, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Saymaz, savcıya ifade verecek.



Kaynak : NTV