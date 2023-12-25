Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.12.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralrında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapmak isteyen ve gerçek ismi henüz tespit edilemeyen erkek şahsın, tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenen pasaport ile oturma izni belgesini, görevli muhaceret memuruna ibraz etmek suretiyle, belgelerde adı geçen şahsın kimliğine bürünüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

