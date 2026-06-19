Yazılı açıklama yapan Gülbahar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yayımlanan bir gazetede Beşparmak Dağları’ndaki bayrakların kaldırılmasının talep edilmesini “hadsiz bir girişim” olarak nitelendirerek kınadı. Bayrakların Kıbrıs Türk halkının özgürlük, egemenlik ve varoluş mücadelesinin sembolü olduğunu vurgulayan Gülbahar, bu taleplere destek veren çevreleri de eleştirdi.

Gülbahar, bazı siyasetçi ve siyasi partilerin Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve KKTC hükümeti tarafından savunulan egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm politikasına karşı çıkarak federasyon tezlerini gündemde tutmaya çalıştıklarını savundu.

Beşparmaklar’daki Türk ve KKTC bayraklarının Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin simgesi olduğunu belirten Gülbahar, “O bayraklar istiklal marşımızdır. O bayraklar güvenli ve güçlü geleceğe emin adımlarla yürüyüşümüzdür” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta belirsizlik olmadığını ve adada iki devlet bulunduğunu ileri süren Gülbahar, federasyon modeline dönüşün geçmişte yaşanan acı olayların yeniden gündeme gelmesine neden olabileceğini savundu.

Açıklamasında Rum tarafının adanın güneyinde silahlanmayı artırdığını, Türk düşmanlığına dayalı eğitim politikalarını sürdürdüğünü ve Kıbrıs Türk ekonomisine yönelik baskılar uyguladığını iddia eden Gülbahar, bu koşullarda federasyon önerilerinin gerçeklerden uzak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın son açıklamalarına da değinen Gülbahar, iki devletli çözüm vizyonunun Türkiye ve KKTC tarafından kararlılıkla savunulduğunu belirtti. Bu politikanın içinin doldurulmadığı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Gülbahar, iki devletli çözüm anlayışının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmaları, TBMM deklarasyonları ve KKTC Cumhuriyet Meclisi kararlarıyla ortaya konulduğunu kaydetti.

Milli Mücadele Vakfı olarak KKTC’nin varlığının, egemenliğinin ve bayrağının tartışmaya açılamayacağını belirten Gülbahar, Kıbrıs Türk halkının devletine, bayrağına ve Türkiye ile olan bağlarına sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.