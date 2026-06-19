DAÜ’den verilen bilgiye göre, “Amaçla Öğretmek: Düşünme, Yenilenme ve Gelişim - Teaching with Purpose: Reflection, Renewal and Growth” temasıyla düzenlenen festival, eğitimcileri, akademisyenleri ve yabancı dil eğitimi alanında çalışan profesyonelleri bir araya getirdi.

Etkinlik açılışında konuşan 11. Atölye Çalıştay Festivali Organizasyon Komitesi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Sallı, değişimin tek başına gelişim anlamına gelmediğini, kullanılan her yöntemin ve teknolojinin öğrencilerin gerçek ihtiyaçlarına hizmet etmesi gerektiğini ifade etti.

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mutlu Kale de etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Pearson ve EAQUALS’a, emeği geçen tüm katılımcılara ve organizasyon ekibine teşekkür ederek, festivalin başarısında kolektif çalışmanın önemine dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından festival kapsamında ana konuşmacılardan eğitimci Grant Kempton’ın, “Living the Dream or Larping?” başlıklı sunumu yer aldı. Gün boyunca farklı salonlarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sunum ve atölye çalışmalarında, yabancı dil eğitiminde empati temelli yaklaşımlar, teknoloji destekli öğretim, sürdürülebilirlik, dijital öğrenme ortamları ve ölçme-değerlendirme uygulamaları gibi güncel konular ele alındı.

Öğleden sonraki oturumlarda ise ana konuşmacılardan Russell Stannard, “Where is AI Impacting Language Education?” ve “How AI Can Make Lessons More Engaging and Interactive” başlıklı sunumlarıyla yapay zekânın dil eğitimindeki etkilerini ve uygulama örneklerini değerlendirdi.