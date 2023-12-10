İspanya Ligi'nde insan sağlığının öneminin bir kez daha hatırlatıldığı bir olay yaşandı. Granada ile Athletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği maçta bir taraftar tribünlerde fenalaştı.

HAKEM MAÇI DURDURDU

Maçın 17. dakikasında bir taraftarın yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle mücadele karşılaşmanın hakemi tarafından durduruldu.

SOYUNMA ODASINA GİTTİLER

İki takımın oyuncuları yaşanan bu durumun ardından hakemin izniyle soyunma odasına gitti.

KÖTÜ HABER GELDİ...

Granada-Athletic Bilbao maçı, tribündeki bir taraftarın hayatını kaybetmesi sebebiyle ertelendi.

Karşılaşma, sağlık ekiplerinin tribünlere doğru yönelmesinin ardından 17. dakikada askıya alınmıştı.