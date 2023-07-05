Rum basını, İsrail Kamu İşleri İdaresi Komitesi’nin, İsrail’de üretilecek elektriğin deniz altından döşenecek kablolarla Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a taşınması projesinin son şeklini onayladığını yazdı.

Alithia ve diğer gazeteler, İsrail hükümeti tarafından yapılan bir açıklamaya göre, İsrail Enerji Bakanlığı önerisi sonrasında İsrail Kamu İşleri İdaresi Komitesi’nin, ülkede üretilecek elektrik enerjisinin kablolarla Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden AB’ye taşınması projesini onayladığını yazdılar.

Habere göre söz konusu açıklamada, İsrail’de yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek elektrik enerjisinin tüm İsrail içerisinde ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan üzerinden Avrupa’ya aktarılmasına onay verildiği duyuruldu. Haberde herhangi başka bir detaya ise yer verilmedi.