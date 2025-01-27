Philenews ve diğer internet gazetelerine göre İsrail’in iç güvenlikten sorumlu gizli servisi Shin Bet, İsrail havayolu şirketlerine, “açıklanamayacak güvenlik sebebiyle” yeni bir emre kadar Baf Havalimanı’na yapılacak bütün uçuşlarını iptal etme talimatı verdi.

Shin Bet’in bu olağanüstü talimatı üzerine El Al, Arkia ve İsrAir isimli havayolu şirketlerinin, Baf destinasyonuna uçuşlarını Larnaka Havalimanına kaydırdığı bilgisini ilettiği, bu bilgiyi “Kanal 12” isimli İsrail haber kanalının doğruladığı kaydedildi.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis de bu sabah RİK Televizyonuna yaptığı açıklamada Rum Yönetimi'nin, İsrail havayolu şirketlerinin planlı uçuşlarında güvenlik gerekçesiyle değişiklik yapıldığını bildiğini söylemekle yetindi. “Bu birkaç gündür oluyor ve bu uçuşlar Larnaka yönünde devam ediyor.” ifadesini kullandı, daha fazla detay vermekten kaçındı.

Letimbiotis, Baf’a uçuşların olası bir terör eylemi nedeniyle mi yasaklandığı sorusuna karşılık “daha fazla sonuç çıkartılmamasını” isteyerek “Makamlarımız haberdardır, diğer şirketler (Baf’a) uçuşlarına normal şekilde devam ediyor” dedi.

TUS Air’in bugün Tel Aviv’den Baf’a yapacağı bir uçuşun iptal edildiği bilgisi de verildi.

İsrail İç Güvenlik Servisi’nin kararı İsrail medyasına, İsrail Başbakanlık Ofisi’nin yayımladığı özel açıklamayla iletildi. Özel televizyon kanalı Kanal 12 web sitesinde, İsrail güvenlik yetkililerini kaynak göstererek “bu kararı gerekli kılan güvenlik gerekçeleri açıklanabilir değil” ifadesini kullandı.