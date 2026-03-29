Yanan tesisin İsrail'in güneyindeki Ramat Hovav isimli bir fabrika olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, endüstriyel bölgenin İran'dan fırlatılan bir balistik füzeden saçılan bir şarapnelin isabet etmesiyle yanmaya başladığı belirtildi.

İsrail medyası, vurulan tesisin kimyasal ürünlerin üretildiği bir fabrika olduğunu ve zehirli gazların sızmış olabileceği bilgisini paylaştı.

İran'ın füze saldırısında ölü ya da yaralı bilgisi henüz yok. İsrail ordusundan yapılan açıklamada bugün içinde İran'dan İsrail'e yönelik 5 dalga saldırı tespit edildiği duyurulmuştu.