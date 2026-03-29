Yunanistan ve Rum kesiminde son dönemde Kıbrıs konusunda tansiyonu yükselten gelişmeler yaşanırken, Rum askerlerinin Türklere yönelik ağır ifadeler kullandığı ve provokatif sloganlar attığı görüntüler tepki topladı.
Rum askerlerinin, “Kıbrıs’ta yerleri yok” şeklinde sloganlar attığı ve Türkiye ile Kıbrıs Türk halkını hedef alan ifadeler kullandığı görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
AKAR’DAN SERT YANIT
Yaşanan gelişmelerin ardından Hulusi Akar, sosyal medya üzerinden paylaştığı videolu mesajla Yunanistan ve Rum kesimine sert tepki gösterdi.
Akar mesajında, “Ada hayali kuranlara; Mehmetçik Ada’da… Bekliyor… Yüzme bilmeyenler gelmesin” ifadelerini kullanarak Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki kararlılığını vurguladı.