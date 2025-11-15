Politis’in haberine göre Hind Rajab (HRF) vakfı, Güney Kıbrıs’taki avukatı Nikoletta Haralambidu aracılığıyla Rum makamlarına savaş suçlarından aranan İsrailli ile ilgili verileri iletti. Rum Polis Basın Sözcüsü Vironas Vironos, ΑlphaNews.com haber sitesine yaptığı açıklamada başvuruyu doğrulayarak polisin gerekli bütün işlemlerin yapacağını söyledi.

Gazete, yapılan araştırma üzerine toplanan kanıtlara dayanılarak ismi “S.D.” kısaltmasıyla anılan İsrailli askerin Filistinli mahkumlara yönelik işkence ve aşağılayıcı hareketlere katıldığının kanıtlandığını yazdı.

Habere göre HRF İsrailli askerin, sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafı da dosyaya ekledi. Foroğrafta, asker Gazze’de elleri kelepçeli çıplak vaziyette yerde oturan bir adamın hemen yanında elinde silahı ile otururken görülüyor. HRF, X hesabından fotoğrafını da paylaştığı S.D’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Tüzüğü’nü, savaş suçu (işkence ve sert davranış, insanlığa karşı suç) da dahil birçok kez ihlal ettiğini kaydetti.

ΑlphaNews.com, S.D.’nin Aralık 2023-Eylül 2024 döneminde İsrail Ordusunun Givati Tugayı’nda görev yaptığını ve aralarında işkence, sivillere ait malların tahribi, zorla yerinden etme ve psikolojik hakaret de dahil sistemli operasyonlara katıldığını belirtti.