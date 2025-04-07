Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı, Yargıç Barkın okudu. Yargıç, sanığın"Sahte Banknot Tasarrufu, Sahtelenmiş Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından yargılandığını belirtti. Olgulara değinen Yargıç, sanığın 15.01.2025 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi Üzerinde bulunan bir casino içerisinde, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğunu bildiği 4 adet 100 Dolar'lık banknotu görevli personele vererek tedavüle sürdüğünü söyledi.

Yargıç, sanığın yapılan üst aramasında toplam sahte 1500 Dolar daha tespit edilerek emare zapt edildiğini belirtti. Sahte para suçlarının finansal yaşama zarar veren suçlar olduğunu belirten Yargıç, son zamanlarda sahtekarlık suçlarında artış olduğunu belirtti. Yargıç, kamuyu ilgilendiren suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Yargıç Barkın, sanığın ailesinden uzakta olduğunu, 8 kişiye bakmakla yükümlü olduğunu, kendisinin de kalp hastası olduğunu ifade etti. Yargıç, sanığın adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu, sabıkasız olduğunu belirterek, tüm bu olguların lehinde hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini söyledi. Sanığın pişman olduğunu, mahkemede özür dilediğini de kaydeden Yargıç, sanığı oy birliği ile 9 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.