Rapora göre, depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde, 40.8327°K enlem ve 28.2267°D boylamında yer alıyor. Raporda, depremin odak derinliği ise 15.2 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin merkezine en yakın ilçe Silivri olarak açıklanırken, onu Marmara Ereğlisi, Büyükçekmece ve Beylikdüzü takip etti.Depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajları AFAD’a ve bölgedeki diğer ülkelere iletildi.

İstanbul Silivri istasyonunda 3 cm, Tekirdağ Marmara Ereğlisi istasyonunda 2 cm, Balıkesir Erdek istasyonunda 6 cm, Yalova Esenköy istasyonunda 4 cm, Tekirdağ Şarköy’de 5 cm deniz seviyesi değişikliği gözlemlendi.

Deprem raporunda, İstanbul'un güneyinde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun tarihsel dönemde şiddetli depremler meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDE DEPREM TOPLANTISI

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından basın toplantısı düzenledi.

Geçmişte Marmara Denizi içinde meydana gelen depremlerin tarihleri ve büyüklükleri konusunda belirsizlikler olduğunu dile getiren Özel, bu durumun Marmara Denizi'nde ne zaman ve hangi büyüklükte deprem olacağı öngörülerini zayıflattığını söyledi.

"ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ"

Rasathanenin, Marmara'da olabilecek bir deprem için pilot olarak erken uyarı sistemi geliştirmeye çalıştığını bildiren Özel, bugünkü depremde sistemin devreye girdiğini, bu durumun sevindirici olduğunu belirtti.

DEPREMİN ŞİDDETİ DENİZDE 8, KARADA 4-5

Prof. Dr. Özel, depremin deniz merkezli meydana geldiğinin altını çizerek, depremin şiddetinin denizde 8, karada 4-5 olarak ölçüldüğünü anlattı.

2019'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin artçılarının yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü belirten Özel, "Bu depremin ardından 2 kez 5'ten büyük artçı deprem oldu. 6,1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir ancak bu denizde olan bir deprem. Kıyılarda bunun ne kadarının hissedilip hissedilmeyeceği tartışılır. Şu anda karada bu depremleri hissetmek çok kolay olmayabilir." dedi.