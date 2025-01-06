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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelince rehabilitasyon ve bakımı yapılan goril yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusu yakalanmıştı.

Paylaşımda, goril yavrusunun yeni fotoğrafına da yer verildi.

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Bakanlık paylaşımında kamuoyunun merakla takip ettiği goril yavrusuna ilişkin, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.

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