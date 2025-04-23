İstanbul'da üst üste 12 deprem meydana geldi. 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 5,9 ve 4,9'luk depremler panik yarattı.

Birçok kentte hissedilen depremle ilgili an itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı gelmezken, ilgili birimlerin alan tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

BAKAN YERLİKAYA: ÇÖKEN BİNA İHBARI YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından çöken bina ve arama kurtarma ile ilgili talep gelmediğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, bazı ihbarların geldiğini ama doğru olmadığını belirtti.

Vatandaşlarda büyük tedirginlik oluştuğunu belirten Yerlikana, "O vakitten bu yana artçılar var. AFAD olarak açıklama yapıyoruz. Şehrimizi rahatlatmak için şunu söylemek istiyorum, 53 dakikadan beri bize gelen çöken bir bina ihbarı gelmedi." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, İstanbul'da yüm ekiplerin saha çalışmaları büyük titizlikle devam ettiğini kaydetti.

ULAŞIMDA OLUMSUZ DURUM YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk incelemelerde kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmadığını dile getirdi.

BAKAN KURUM İSTANBUL'A GİDİYOR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha çalışmalarını yapıyor.

Biz de ekibimizle incelemelerde bulunmak üzere İstanbul’a yola çıktık. Gelişmeleri takip ediyoruz."