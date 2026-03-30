İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kazada bir polis memuru şehit oldu, biri ağır 16 polis yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre kaza, sabah saatlerinde Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında meydana geldi.

Polisleri görev noktasına götüren servis aracı bariyere çarptı. Kazada farklı araçların da hasar aldığı görüldü.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir polis memurunun şehit olduğu belirlendi.

Yaralanan biri ağır 16 polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.