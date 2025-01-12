Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nüm son hava durumu değerlendirmelerine göre; Türkiye'nin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak Marmara'da kar yağışı ve kuvvetli yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, yarın öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya kesiminde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Şehir merkezinde karla karışık yağmur yağarken, kar yağışının ilerleyen saatlerde sürmesi bekleniyor.

Lalapaşa ilçesinin yüksek kesimleri ve bazı köylerde kar etkili oldu. Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli sınır kapısı yolu da kar nedeniyle beyaza büründü. Sınıra yakın köylerde kar yağışı başladı, Hamzabeyli köyü kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.