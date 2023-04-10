Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede Koruçam, Selvilitepe, Kozanköy, Kalkanlı, Gemikonağı ve Çamlıbel’e 1 kg yağmur düştü.

Diğer yörelerde ise 0,1 kg/m² ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.