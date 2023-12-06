Geride bıraktığımız sezonun şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçının oynanmasına kısa bir süre kala TFF'den yapılan açıklamayla herkesin merakla beklediği bilet fiyatları belli oldu.

Yeri konusunda büyük tartışmaların yaşandığı Süper Kupa maçı için TFF'den yapılan açıklamada 29 Aralık'ta Al Nassr'ın stadyumu Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak dev mücadelenin biletlerinin satışa sunulduğu duyuruldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başlamıştır. Biletler http://webook.com adresinden satın alınabilecektir. Başka mecralardan alınan biletler için sorumluluk kabul edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.