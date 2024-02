Parti Meclisi üyesi ve İskele İlçe Koordinatörü Dudu Cumaoğulları’nın açılışını yaptığı söyleşiye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel de katıldı. CTP milletvekilleri Dr. Sıla Usar İncirli, Dr. Dt. Filiz Besim, Dr. Ceyhun Birinci, söyleşide birer sunum yaptılar. Söyleşiye, birçok CTP’li vekilin yanı sıra, bölge halkı da yoğun ilgi gösterdi. Söyleşi, soru-cevap kısmının gerçekleştirilmesiyle sona erdi. İskele’de başlayan sağlık söyleşilerinin, diğer ilçelerde de devam edeceği belirtildi.

Sağlık söyleşilerinde sunumlarını gerçekleştiren CTP’li doktor milletvekilleri, sürekli değişen bakanlarla istikrarsız yönetimin, sağlık hizmetlerini çökme noktasına getirdiğine dikkat çektiler. Söyleşide CTP’li doktor milletvekilleri şu ifadeleri kullandı:

“Ciddi ilaç eksiklikleri, uzayan, ulaşılamayan randevu sistemi, poliklinik kuyrukları yurttaşların sağlık hizmeti almasının önündeki engeller olarak karşımızda duruyor. Özellikle İskele gibi merkezden uzak bölgelerimizde hekim ve cihaz eksiklikleri, yılan hikayesine dönen, bitirilemeyen hastaneler, halk sağlığı konusunda koruyucu hizmetlerin yokluğu hastaların tedavilerinde telafisi olmayan eksikliklerle sonuçlanmaktadır.

Son yıllarda ülkemize değişik coğrafyalardan yoğun nüfus akışı oldu. Özellikle İskele bölgesi bu nüfus artışından en çok etkilenen ilçemizdir. Nüfus artışına paralel olarak sağlık hizmetlerinde herhangi bir gelişme olmamıştır. İskele- Karpaz gibi oldukça geniş bir bölgeye hizmet eden sadece dört sağlık merkezi vardır. Ciddi hekim, alt yapı ve laboratuvar eksiklikleri söz konusudur. En temel ihtiyaçlar olan laboratuvar ve röntgen dahi yoktur. Sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ile hizmetler sürdürülmeye çalışılmaktadır. Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’nin hala daha açılamamış olması büyük bir eksikliktir.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi ‘sahte reçete’ soruşturması ile son 5 aydır on binlerce sigortalının ilaca erişim hakkı kötü yönetim yüzünden buharlaştırılmış durumdadır. Sigortalılar ilaçlarını cepten karşılamak zorunda bırakıldılar. Hayat pahalılığı altında ezilen insanlar ilaçlarını alamaz hale geldiler. Sağlıkları tehlikeye girdi. Eczacılar, hekimler maddi ve manevi zorluklar yaşıyorlar. Çok katmanlı bir mağduriyet yaratıldı.

CTP olarak tüm bu eksikliklerin ve aksaklıkların farkındayız. CTP iktidarında sağlık önceliklerimizin başında olacaktır. Doğru nüfus politikaları ile sağlık hizmetlerine olan gerçek ihtiyacı karşılayabilecek çalışmalar yapılacaktır. İlaç ve alt yapı eksiklikleri başta olmak üzere insanımıza kolay ulaşılan, güvenli ve kaliteli, her bölgenin ihtiyacına göre sağlık hizmetini sunacak güçlü kadrolarımız, çağdaş sağlık programları ve stratejilerimiz ile göreve hazırız. İnsanlarımızın bu kötü yönetimle yaşadığı mağduriyet artık yeter.”