Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren iştirakçiye verilen faiz oranının yüzde 20’den yüzde 30’a yükselttiğini açıkladı.

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun İhtiyat Sandığı Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak, bankaların Dairenin mevduatlarına uygulamış olduğu mevduat faizlerini değerlendirdiğini ve gerek duyulduğunda uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirlediğini ifade eden Gardiyanoğlu, 17 Ağustos 2023 tarihli İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu kararı ile 1 Eylül 2022 yılından itibaren yüzde 20 olarak uygulanan faiz oranının, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren yüzde 30 olarak uygulanmasına karar verildiğini kaydetti.

İhtiyat Sandığı’nda biriken paranın işçinin parası olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren ihtiyat sandığında parası olan kişilerin faizlerini yüzde 20’den yüzde 30’a çıkardıklarını ifade etti. Gardiyanoğlu, çalışanların artık mevduatlarından yüzde 30 oranında faiz alacaklarını belirterek, enflasyon karşısında vatandaşı korumayı amaçladıklarını söyledi.