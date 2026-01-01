İsviçre’nin güneybatısındaki lüks kayak merkezi Crans-Montana’da bir barda meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsviçre polisi, patlamanın perşembe günü sabaha karşı yaşandığını duyurdu. Polis sözcüsü Gaetan Lathion, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Kaynağı henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralı var.” dedi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin net rakam paylaşmadı.

100'DEN FAZLA KİŞİ BULUNUYORDU, PATLAMA BODRUM KATINDA YAŞANDI

Polis sözcüsüne göre, patlama anında barda 100'den fazla kişi bulunuyordu. RTS'nin haberine göre, patlama barın bodrum katında meydana geldi. Barın kapasitesi 400 kişiydi.

Kaza yerine polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra birkaç helikopter de sevk edildi. Yakınları için bir yardım hattı kuruldu.

Yerel radyo yayınlarında, patlamanın havai fişek kullanımından kaynaklandığı belirtiliyor. Bölgesel yayın kuruluşları, yaşamını yitiren kişi sayısının 20'den fazla olabileceğini aktarıyor ve bazı yorumlara göre yaşamını yitirenlerin sayısı 40'i bulabilir.