Süt İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, 17 Ocak’ta gerçekleştirilecek genel kurulda yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erden, görev süresi boyunca temel hedefinin halkın uygun fiyatlı ve erişilebilir süt ürünlerine ulaşması ile sektörün sağlıklı şekilde işlemesi olduğunu ifade etti. Görev süresinin 31 Aralık itibarıyla sona erdiğini belirten Erden, farklı planları nedeniyle genel kurulda aday olmayacağını üç ay öncesinden ilgili arkadaşlarına bildirdiğini kaydetti.

Erden, yeni bir ismin bayrağı devralarak SÜİB’de görevi sürdüreceğini belirterek, kararını kamuoyuna saygıyla duyurdu.