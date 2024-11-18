Ülker Lefkoşa Maratonu’nda kayıtlar başladı Ülker Lefkoşa Maratonu’nda kayıtlar başladı

Gardiyanoğlu ocak  ayından itibaren  geçerli olacak  yeni  yatay geçiş sürelerinin bazı kriterleri  bulunduğunu belirtti.
Gardiyanoğlu bir işveren ,çalışanın maaşını  üç ay ödememiş, yatırımlarını  yapmamış veya  iş azlığı nedeni ile işten  durdurmuş ise ancak  bu  şartlar altında bir işçinin  1 yıldan kısa  bir süre içinde başka  bir işyerine geçiş yapabileceğini kaydetti. 
Bakan Gardiyanoğlu  bu kriterlerin hepsinin yerine getirildiği bir işyerinden bir yıldan daha kısa bir süre içinde başka bir iş yerine geçiş yapılamayacağının altını  çizdi.