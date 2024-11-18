Gardiyanoğlu ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni yatay geçiş sürelerinin bazı kriterleri bulunduğunu belirtti.

Gardiyanoğlu bir işveren ,çalışanın maaşını üç ay ödememiş, yatırımlarını yapmamış veya iş azlığı nedeni ile işten durdurmuş ise ancak bu şartlar altında bir işçinin 1 yıldan kısa bir süre içinde başka bir işyerine geçiş yapabileceğini kaydetti.

Bakan Gardiyanoğlu bu kriterlerin hepsinin yerine getirildiği bir işyerinden bir yıldan daha kısa bir süre içinde başka bir iş yerine geçiş yapılamayacağının altını çizdi.