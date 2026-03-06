ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın bölge ülkelerine misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krize ilişkin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Savunma Bakanı Crosetto, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisine bilgi verdi.

Crosetto, İran'dan Körfez ülkeleri ve bölge ülkelerine fırlatılan balistik füzeleri hatırlatarak, "Bu, İtalya'nın istediği veya arzuladığı bir savaş değil. Türkiye'de ve Kıbrıs'ta yaşananlar nedeniyle, Genelkurmay Başkanı'na ulusal hava ve balistik füze savunmasının en yüksek seviyeye çıkarılması talimatı verdim. NATO ve müttefiklerle koordinasyon halindeyiz çünkü pervasız bir tepki karşısında her şeyin beklenebileceğini söylüyorum." dedi.

İtalya'nın Orta Doğu'daki askeri varlığını yeniden değerlendirdiğini belirten Bakan Crosetto, "Bölgedeki varlıklarımızı yeniden değerlendirmeli ve zor durumdaki dost ülkelerin taleplerine cevap vermeliyiz. Orta Doğu'da insansız hava aracı ve füze savunma sistemleriyle çok yönlü bir varlık konuşlandırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Crosetto, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilgili maddeleri uyarınca GKRY'nin korunmasına dair bir sinyal vermek istediklerine işaret ederek, "Birkaç gün içinde İspanya, Fransa ve Hollanda ile beraber Kıbrıs'ı korumak için deniz kuvvetleri göndereceğiz." ifadesini kullandı.

- "Çatışmanın tırmanma riski gerçek anlamda mevcut"

Tajani de dün İran'dan ateşlenerek Türkiye'nin hava sahasına yönelen balistik mühimmatın düşürülmesini hatırlatarak, "Ne yazık ki son birkaç saatte durum daha da olumsuz bir gelişme gösterdi. İran, Körfez ülkeleri genelinde stratejik altyapı, askeri tesisler, havaalanları, oteller, yerleşim merkezleri ve diplomatik misyonlara karşı füze ve insansız hava araçlarıyla ayrım gözetmeyen saldırılar düzenlemeye devam ediyor ve bu sabah da Azerbaycan'a saldırdı." dedi.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in hava savunma sistemlerinin, İran'dan fırlatılan füzeleri engellemeye çalıştığını söyleyen Tajani, "Bu sürekli gelişen durumda, çatışmanın tırmanma riski gerçek anlamda mevcut." diye konuştu.

Tajani, kriz bölgelerinde doğrudan ya da dolaylı etkilenen 100 bin kadar İtalyan bulunduğunu, önceliklerinin bölgedeki vatandaşlarının güvenliği olduğunu ayrıca Körfez ülkelerindeki vatandaşlarının tahliye edilmesine yönelik "charter" seferlerin gelecek günlerde süreceğini sözlerine ekledi.