İtalya'nın başkenti Roma’da bulunan San Giovanni Evangelista hastanesinde yangın çıktı. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, hastanedekilerin itfaiye merdivenleriyle tahliye edildiğini ancak 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde trajedinin engellendiğini belirterek yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı ve yaralananlara acil şifa diledi.

Piantedosi konuşmasında, ''Yangına anında müdahale eden itfaiye ve polis teşkilatı personeline şükranlarımı sunuyorum. Binanın tahliye edilme hızı ve alevlerin kontrol altına alınmasında gösterilen cesaret ve kararlılık, yüzden fazla kişinin kurtarılmasını mümkün kılmış ve yangının daha da trajik boyutlara ulaşmasını önlemiştir.” ifadelerini kullandı.