Mağusa sakini Nazlı Özbay’a ait Pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.”

Beyarmudu köyü sakini Hasan Özoğul’a ait Ispanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Yıldırım köyü sakini Mustafa Karagözlü’ ye ait Çilekte tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Yerli ürünlerde 21 numuneden 18 numune temiz olup 3 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmiştir.

Onbaşı İşl. Ltd. ait Armut Devecide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Halil Kasap Paz. ait Cennet Meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

“İthal ürünlerde 32 numuneden 30 numune temiz olup, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmiştir.

Açıklama şöyle:

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

Tarım Dairesi 13-19 Ocak 2023 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

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