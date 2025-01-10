Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 yılında KKTC’de küçükbaş hayvan sayısında yüzde 10’luk bir artış olmasına rağmen süt veriminde beklenen düzeye ulaşılamadığı, bu nedenle, hellim üretimi için uygun nitelikte süt üreten Asaf ırkı koyun ve koçların yurt dışından temin edileceği belirtildi.

Açıklamada, hayata geçirilen proje kapsamında, ithal edilecek damızlık koyun ve koçlar için üreticilere faiz destekli kredi imkânı sunulacağı belirtilirken, bu krediden yararlanmak isteyen özel ve tüzel kişilerin gereken koşulları yerine getirerek, başvurularını 31 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar yapmaları gerektiği ifade edildi.

-Proje detayları ve başvuru şartları…

Açıklamaya göre, projeye başvuru için KKTC vatandaşı olmak, Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemi'ne kayıtlı bir işletmeye sahip olmak ve en az 50 küçükbaş anaç hayvan bulundurmak şartı aranacak.

İşletmelerin hayvan refahına uygun koşullarda faaliyet göstermeleri ve süt soğutma zincirine uygun altyapıya sahip olmaları da öncelikli şartlar arasında yer alacak.

Süt Endüstrisi Kurumu’na süt tedarik eden ve 18-40 yaş aralığında olan başvuru sahiplerinin avantajlı sayılacağı projede, başvuru sahipleri 20 ile 300 baş arasında hayvan ithalatı yapabilmek için başvuruda bulunabilecek.

-Başvuru süreci ve son başvuru tarihi…

Başvuru yapmak isteyen üreticiler, gerekli formları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden (http://tarim.gov.ct.tr/), Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü resmi internet sitesinden (http://hayvancilik.gov.ct.tr/) veya Hayvancılık Dairesi merkez ve kaza şubelerinden temin edebilecek.

Başvurular, 31 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar kabul edilecek.

Komisyon tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda, uygun bulunan üreticiler projeden faydalanma hakkı kazanacak.