Bunlar da ilginizi çekebilir

Yerli ürünlerde ise analiz edilen 9 numunenin tümü temiz çıktı.

Özuslu: Bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz

Özuslu: Bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz

Onbaşı İşl. Ltd. ait Elma Golden da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Açıklamada, İthal ürünlerde 35 numunede 34 numunenin temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldığı kaydedildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı'nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği'nde kullanılan pestisit kalıntı limitlerine göre değerlendirildi.

Tarım Dairesi, 2-8 Haziran tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.