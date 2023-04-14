Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ödül törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, 50 proje katılımıyla düzenlenen yarışmaya katılan okulların tümüne plaket verildi.

-Uzun

Açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, projede kendilerine destek veren Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne teşekkür ederek, iyiliğin önemine vurgu yaptı.

Eğitimin dört duvar arasında sürdürülemeyeceği bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Uzun, öğrencilere, iyiliğin yaşam içinde her alanda yer alması gerektiğini söyledi ve yarışmaya katılan herkese teşekkür etti.

-Videolarla başarılar

Konuşmanın ardından Vakıfların desteklediği bisiklet sporcusu Bora Altıntaş’ın başarıya giden yolunu anlatan videosu gösterildi.

Törende, KKTC’nin “gurur kaynağı” olan Birkan Uzun’un da başarı videosu gösterildi ve rahmetle anıldı.

Başarı videolarında, dünyada akıllı anten buluşu ile yer alan Kıbrıslı Türk Elektrik ve Bilgisayar Mühendisi Bedri Çetiner, ABD’de yıllarca çalışan Göğüs Kalp Damar Cerrahı Dr. Ahmet Bayar ve Dr. Ilgım Öztürk’ün videosu gösterildi.

-Benter

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, yarışmaya ve törene katılan herkese teşekkür etti. Öğrencilere seslenen Benter, başarı hikayesi gösterilen gençleri örnek almaya çağırdı, Kıbrıs Türk gençliğinin her alanda başarı sağlayabileceğini söyledi.

Benter, hedeflerin yüksek tutulması, çok çalışılması durumunda başarılamayacak şey olmadığına vurgu yaptı.

Bugün 452 yaşında olan Vakıfların kurulduğu günden bugüne iyiliğe çok büyük önem verdiğini ifade eden Benter, Evkaf’ın İngilizlerden geri alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti, öğrencilere başarılar diledi, bu projelerle iyilik medeniyetinin yaşatılmaya devam edeceğini vurguladı.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu da, iyilik medeniyetinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, videoların aslında her şeyi anlattığını ifade ederek, “Kıbrıs Türk halkı atalarıyla ne kadar gurur duysa az” olduğunu kaydetti.

Vakıflar ile eğitime yapılan yatırımlarda iyiliğin önemini çok daha iyi gördüğünü ve atalarının ne kadar iyilik ortaya koyduğunu anladığını ifade eden Çavuşoğlu, başarılı, örnek olan gençleri ve insanları tebrik etti, halk içindeki başarı hikayelerini kaydetmeye devam edeceklerini söyledi.

İyilik projesine katılan öğrenci ve öğretmenlere de teşekkür eden Çavuşoğlu, yarışmada maddi değil manevi değerlere önem verdiklerini kaydetti, okullara, öğrencilere, vakıflara önem verdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, akademik performans yanında spor, kültür alanlarında başarılı insanlar yetiştirmeye ve destek vermeye devam edeceklerini de söyledi.

-Feyzioğlu

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, Türkiye’de çok büyük bir deprem olduğunu, KKTC’den de çocukların yaşamını yitirdiğini, bu süreçte KKTC’nin binlerce vatandaşa kapısını açtığını söyledi.

Feyzioğlu, Anavatan’dan depremde mağdur olan vatandaşların üstünde ne varsa gemiye binip KKTC’ye geldiğini, bu süreçte o insanların yiyecek, giyecek, barınma yardımına Vakıfların koştuğunu, kendilerine çok büyük destek verdiğini ifade etti.

İyilikte yarışmanın böyle bir şey olduğunu ifade eden Feyzioğlu, “Siz iyilikte yarışın, Türkiye Cumhuriyeti her zaman sizin yanınızdadır” dedi.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, “İyilik yap denize at, kul bilmezse Allah bilir, iyilik vicdan meselesidir” dedi, Vakıfların iyilikte çok başarılı olduğunu kaydetti.

Töre, Vakıfların zaman zaman eleştirildiğini ancak başarı hikayelerini görünce değerinin çok daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, “Birbirimize sahip çıkacağız, hep birlikte atalarımızdan aldığımız ilhamla birlik olacağız” diye konuştu.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında, birlik beraberlik içinde iyilik projeleriyle geleceğe umutla yürümekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, “yüreğindeki acıya” rağmen projede etkin rol alan Cengiz Uzun’un, depremde de Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile orada yer aldığını, ailelerin acısını paylaştığını söyledi.

Tatar, “Biz bu gönülle bugünlere geldik. Çok acılar soykırımlar yaşadık ama yılmadık” dedi.

Vakıfların iyilik adımlarında atalarının yaptığı bağışların öneminin büyük olduğunu ifade eden Tatar, toplumun varlığını sürdürmek için tasarrufun önemine işaret etti, gelecek nesillere bu şekilde katkı sağlanabileceğini kaydetti.

Geçmişten geleni geleceğe taşımanın önemine dikkat çeken Tatar, Maraş’ta vakıf mallarının peşkeş çekildiğini anımsattı.

Depreme de değinen Tatar, “Acımız yüreğimizdedir, unutmak mümkün değildir, yaralar mutlaka bir gün sarılacak ve geleceğe umutla yürüyeceğiz” dedi.

KKTC’yi daha yaşanabilir bir noktaya getirmenin görevleri olduğunu söyleyen Tatar, videolarda izledikleri gibi bu küçük toplumdan ne büyük cevherler başarılar çıktığını kaydetti.

Tatar, projeye tüm katılanları tebrik ederek, “Kıbrıs Türkü vardır, var olmaya devam edecektir. Gençliğimize güveniyoruz, biz doğru yoldan şaşmayacağız. Günlük olumsuzlukları bir kenara bırakıp, geleceğe umutla yürüyeceğiz. Biz zor zamanlardan geçip devlet sahibi olduk. Belki biz en iyi şekilde yönetemedik ama gençlerde bu irade vardır, sizlere güveniyoruz” ifadelerini kullandı.