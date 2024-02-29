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Adıyaman depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler arasında yer alan İzcan Nurluöz, MTG alt yapısında futbol oynaması yanında, sıkı bir MTG taraftarıydı.

Turnuvada 2011 grubu, 2013 grubu, 2014 grubu ve 2015-16 yaş grubunda müsabakalar düzenlenecek.

Turnuvaya Çetinkaya, Cihangir, İskele Trabzon ve Yeniboğaziçi takımları katılacak.

Her-Tür Elektronik & Mobilya sponsorluğunda Mağusa Türk Gücü Akademisi’nin düzenleyeceği 1'inci İzcan Nurluöz Anı Turnuvası, dört farklı yaş kategorisinde Canbulat Stadı'nda yapılacak.

“Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Genel Kurul'a sevk edildi!

“Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Genel Kurul'a sevk edildi!

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